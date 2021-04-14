Жителю Кировска пришлось оплатить миллионный долг для продажи квартиры

Мужчина по месту жительства не проживал и скрывался от судебных приставов. Фото: УФССП по МО

Житель Кировска накопил долгов и не хотел по ним расплачиваться. Зато продать недвижимость он очень даже желал. Тут-то у него и возникли проблемы.

Так, в отделении судебных приставов города горняков лежало сводное исполнительное производство о взыскании с северянина задолженности в пользу 15 человек. Ему нужно было погасить около миллиона рублей.

- Мужчина платить по долгам не желал, по месту жительства не проживал, от судебного пристава скрывался. А потому его объявили в розыск. Кроме того пристав узнал, что в собственности должника есть квартира, на которую он вынес постановление о запрете на совершение регистрационных действий. Северянина побудила к оплате долгов сделка по продаже квартиры, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

Чуть позже должник опомнился и позвонил судебному приставу с просьбой снять запрет, так как в Кировске он жить не собирается и хочет продать недвижимость. И уже в Росреестре для оформления купли-продажи ждут покупатели. Пристав объяснил, что для отмены запрета ему нужно оплатить долг полностью.

Особых вариантов у кировчанина не было, поэтому он рассчитался по долгам. А еще сверху оплатил исполнительный сбор - 65 тысяч рублей.

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