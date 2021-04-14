Житель Кандалакши угнал у незнакомца из Москвы Mitsubishi Pajero Sport и разбил его

Северянина ждет суд. Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Кандалакши отдыхал на даче в Варзуге и, выпивая с незнакомым москвичом, решил угнать у того дорогую иномарку - Mitsubishi Pajero Sport. Последствия не заставили себя ждать.

- Дождавшись, когда гость из Москвы уснет, мужчина взял ключи от машины и поехал по дороге Умба-Варзуга, однако, не справившись с управлением, попал в ДТП и разбил автомобиль. Тем самым владельцу иномарки был причинен имущественный ущерб более чем на 2 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

В отношении 46-летнего кандалакшанина возбудили уголовное дело по части 3 статьи 166 УК РФ "Угон, совершенный с причинением особо крупного ущерба".

Дело с утвержденным обвинительным заключением уже направили в Кандалакшский районный суд. Теперь северянину грозит до 10 лет лишения свободы.

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