Мост через реку Кильдинская перекроют

Упрдор «Кола» просит водителей учитывать этот фактор при планировании поездок и соблюдать требования дорожных знаков и светофоров. Фото: Антон ЗАБИРОВ

15 и 16 апреля 2021 года перекроют мост через реку Кильдинская. Ремонтные работы будут проводить в 30-минутные интервалы.

Выезд и въезд из Мурманска будут перекрыты 15 и 16 апреля с 11:00 до 17:00. Причина перекрытия - ремонтные работы на автомобильном мосту через реку Кильдинская. Однако не все так плохо, как кажется на первый взгляд: проехать по мосту будет возможно - он будет перекрываться полностью не более, чем на 30 минут, именно столько берут для себя дорожники, чтобы выполнять работы.

Тем не менее, учитывая автомобильный поток, задержаться на этом участке придется на гораздо более длительный срок. Упрдор «Кола» просит водителей учитывать этот фактор при планировании поездок и соблюдать требования дорожных знаков и светофоров.

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