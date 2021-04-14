В Мурманске стартовал опрос «Какой будет площадь Пять Углов?»

По информации Центра городского развития, все данные, собранные в ходе общественных слушаний и опросов, будут включены в единое техническое задание архитекторам. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске полным ходом идет процесс соучаствующего проектирования площади Пять Углов. 2 апреля в областной научной библиотеке заслушивали активных горожан с их предложениями.

14 апреля пройдут встречи с предпринимателями, представителями креативных индустрий и региональными экспертами. Вопрос для всех один – что нужно, чтобы площадь Пять Углов была удобна, функциональна и интересна.

На точно такие же вопросы предлагают ответить мурманчанам в интерактивном опросе. Позиций в этом опросе много: что вы делаете на площади, с чем она у вас ассоциируется, что хотелось бы увидеть. Ответы на некоторые вопросы требуют размышления и времени. Но, может быть, его стоит потратить, чтобы наше мнение действительно было услышано?

По информации Центра городского развития, все данные, собранные в ходе общественных слушаний и опросов, будут включены в единое техническое задание архитекторам. Сам конкурс уже стартовал, и сейчас и проходит первый квалификационный отборочный этап, на котором выберут максимально подходящих претендентов. За это время формируется техническое задание.

- Начало конкурса проходит параллельно со слушаниями в виду того, что первым этапом является отбор претендентов по портфолио. Прием заявок на первый этап продлится до 5 мая 2021 года. К этому моменту будет сформировано техническое задание на разработку концепции, которое получат пять финалистов, прошедшие во второй этап, - сообщили редакции «КП» в Центре городского развития.

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