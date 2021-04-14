В Мурманске стартовал опрос «Какой будет площадь Пять Углов?»

По информации Центра городского развития, все данные, собранные в ходе общественных слушаний и опросов, будут включены в единое техническое задание архитекторам.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске полным ходом идет процесс соучаствующего проектирования площади Пять Углов. 2 апреля в областной научной библиотеке заслушивали активных горожан с их предложениями.
14 апреля пройдут встречи с предпринимателями, представителями креативных индустрий и региональными экспертами. Вопрос для всех один – что нужно, чтобы площадь Пять Углов была удобна, функциональна и интересна.
На точно такие же вопросы предлагают ответить мурманчанам в интерактивном опросе. Позиций в этом опросе много: что вы делаете на площади, с чем она у вас ассоциируется, что хотелось бы увидеть. Ответы на некоторые вопросы требуют размышления и времени. Но, может быть, его стоит потратить, чтобы наше мнение действительно было услышано?
По информации Центра городского развития, все данные, собранные в ходе общественных слушаний и опросов, будут включены в единое техническое задание архитекторам. Сам конкурс уже стартовал, и сейчас и проходит первый квалификационный отборочный этап, на котором выберут максимально подходящих претендентов. За это время формируется техническое задание.
- Начало конкурса проходит параллельно со слушаниями в виду того, что первым этапом является отбор претендентов по портфолио. Прием заявок на первый этап продлится до 5 мая 2021 года. К этому моменту будет сформировано техническое задание на разработку концепции, которое получат пять финалистов, прошедшие во второй этап, - сообщили редакции «КП» в Центре городского развития.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Администрация Мурманска: плитка в сквере на Пяти Углах пострадала из-за новогоднего катка. После того, как снег сошел, на асфальте и плитке нашли повреждения (Подробности)
Реконструкцию улицы Самойловой в Мурманске отложили. Его, как и преображение площади Пять Углов, пересмотрят с учетом пожелания северян (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru