В небе над Мурманском появились круги

Северяне отметили, что круги в небе оказались очень символичными в День космонавтики. Фото: Владимир Онацкий

В День космонавтики, 12 апреля, в небе над Мурманском северяне заметили круги. То, что это не природное явление, стало понятно почти сразу, ведь небесная канцелярия не смогла бы так равно, словно по циркулю, нарисовать окружность.

Очевидцы, которые вовремя подняли головы, заметили, что очертания в небе появляются от самолета.

- Был Ил-38. Тревожно добавлял режим на пикировании. Что-то проверяли, видимо, - написал в группе "Погода в Мурманске" Сергей Чередников.

- Судя по инверсионному следу - высоко: на границе тропопаузы. 10-12 тысяч, не менее, - добавляет Александр Фельдман.

Северяне отметили, что круги в небе оказались очень символичными в День космонавтики.

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