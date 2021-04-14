Андрей Чибис: во время снегопадов уборочная техника в Мурманске стояла в гаражах

Часть снегоуборочной техники не вышла работать во время снегопадов. Фото: Александр ГЛУЗ

Сильные снегопады в конце февраля и начале марта добавили работы коммунальным службам. На портале "Наш Севере", а также в социальных сетях были сотни жалоб от жителей Мурманской области на улицы, по которым не пройти, и дворы, где не проехать. В трех городах региона ввели режим повышенной готовности, также был создан областной оперативный штаб, который контролировал работу на местах.

13 апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел совещание по уборке снега, на котором прозвучала неожиданная информация. Оказывается, во время снегопадов часть техники в Мурманске просто стояла в гаражах. К таким выводам после проверки пришли контрольное управление и прокуратура.

- Технику купили, а деньги чтобы заполнить штатное расписание, не довели. В штате сейчас 615 человек, что не дотягивает до 70%. Деньги доводятся до Управления дорожным хозяйством, исходя из фактической численности работников, а по нормативной базе, утвержденной городскими властями, не то что возможности дать премию, даже доплатить за сверхурочную работу, - сообщил Андрей Чибис. - Допущенные городскими властями ошибки надо исправить, чтобы очистить город.

Губернатор также отметил, что в управлении сохраняется высокая текучесть кадров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Чибис про уборку снега: "Всем главам муниципалитетов свои рабочие места не покидать пока не справитесь с работой". Губернатор поручил создать областной оперативный штаб по борьбе с последствиями непогоды (Подробности)

В Мурманске родители детей-инвалидов на руках несут их к школе из-за снежной каши. Управляющей компанией, не убравшей снег, заинтересовались следователи (Подробности)

Складировать нельзя топить: Как в Мурманске организована работа по уборке снега. Для города не хватает полигонов и плавильных установок (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru