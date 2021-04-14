В Мурманске убийцу нашли по генетической экспертизе окурка

С места убийства изъяли окурки. Фото: СКР по Мурманской области

28 июля прошлого года в одной из квартир дома №20 на улице Подстаницкого в Мурманске нашли тело 42-летнего мужчины. На трупе были следы от ударов, поэтому сомнений, что он умер не своей смертью, было мало.

Тело пролежало в квартире не один день, соседи и родные помочь следствию не могли, так как не представляли, с кем был мужчина в день смерти. Поэтому было решено действовать через науку. Из квартиры забрали различные предметы на экспертизу. На убийцу указал обычный окурок.

- В результате проведенной генетической экспертизы установлено, что один из сигаретных окурков, изъятых следователем с места происшествия, сохранил на себе генотип лица, которое может быть причастно к совершению преступления. При отработке оперативным и следственным путями указанной версии, она нашла свое подтверждение. В октябре 2020 года подозреваемого задержали. Им оказался местный житель, 1987 года рождения, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Следователям обвиняемый сообщил, что в ночь с 24 на 25 июля он выпивал с другом, поссорился с ним и стал избивать. После семи ударов по голове и телу нападавший ушел домой. Но потом два дня его мучила совесть, он переживал за приятеля, поэтому решил его проведать, но в квартире нашел труп.

- Он обратился к соседям с просьбой о вызове сотрудников, однако испугался уголовной ответственности и покинул квартиру до приезда полицейских, - сообщили в Следкоме.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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