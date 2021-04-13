Погода в Мурманске и области на 14 апреля 2021 года: мокрый снег и сильный ветер

Потепления пока что не ждем. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода никак не хочет давать нормальную весну жителям Мурманской области. Снежный след упорно тянется за мартом.

14 апреля в регионе будет облачно, с прояснениями. Местами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5, днем от 0 до +5 градусов. На дорогах гололедица.

- В ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с юга Скандинавии в северо-восточном направлении. 15 апреля наш регион будет находиться на южной периферии циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море: ожидаются местами небольшие осадки, порывистый ветер, температура воздуха существенно не изменится, - сообщили синоптики мурманского гидрометцентра.

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