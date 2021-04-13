ДТП в Мурманске: у Дома престарелых столкнулись BMW и Kia, пострадал человек

На место приехали сотрудники ГИБДД. Фото: "Мурманск ДТП ЧП"

13 апреля в Мурманске на улице Старостина в районе дома №103 произошло ДТП с участием двух автомобилей. Без пострадавших, к сожалению, не обошлось.

- По предварительным данным, водитель Kia ехал со стороны севера на юг, и при повороте налево во дворы на улице Старостина он столкнулся с ехавшим в противоположном направлении автомобилем BMW. В ДТП пострадал пассажир иномарки Kia, - сообщила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Более точные обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним: стали известны подробности ДТП со сбитым велосипедистом в Мурманске. Пострадавшего 41-летнего мужчину госпитализировали.

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