На лестнице к памятнику Николаю Чудотворцу в Мурманске после зимы нашли дефекты

На лестнице на улице Воровского после схода снега нашли повреждения. Фото: t.me/nasos51

Лестница на улице Воровского в Мурманске, что ведет от Музыкальной аллеи к Рябиновому скверу, плохо пережила зиму. Северяне поделились в соцсетях снимками дефектов, которые обнаружились после схода снега. В администрации города прокомментировали обвинение, что повреждения случились из-за уборки снега.

- Традиционно уборка этой лестницы в зимнее время проводится в ручном щадящем режиме, без использования металлического инвентаря. Такое обслуживание полностью исключает появление дефектов на гранитном покрытии, - сообщили в мэрии.

Специалисты Мурманских городских парков и скверов обнаружили, что на лестнице в некоторых местах повреждены плиты и есть небольшие повреждения. Но следов, которые бы указывали на механическую причину дефектов, нет. Назначено дополнительное обследование, чтобы можно было говорить более детально.

Напомним: мэрия сообщила, что новогодний каток стал причиной повреждений в сквере на Пяти Углах. А подрядчик устраняет дефекты в сквере у памятника Кирова.

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