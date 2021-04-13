В Мурманске завершился региональный фестиваль молодых дизайнеров «НаМОДнение-2021»

В этом году гостям представили 19 коллекций. Фото: минкультуры МО

На минувших выходных в Мурманске прошел фестиваль молодых дизайнеров «НаМОДнение», который уже успел стать неотъемлемой частью жизни творческой молодежи Заполярья.

Показы проходили в Мурманском областном художественном музее. Талантливые северяне боролись за главный приз – возможность представить свою коллекцию на Международном конкурсе молодых дизайнеров одежды «Экзерсис», у истоков которого стоит Вячеслав Зайцев. Всего в мероприятии участвовало около трехсот человек.

- Фестиваль «НаМОДнение» уже много лет неизменно помогает творцам реализовать свои замыслы и получать возможность дальнейшего профессионального роста. Благодаря участию в фестивале креативные молодые девушки и юноши успешно завоевывают престижные российские и международные конкурсные площадки. Мы гордимся успехами заполярных творцов, поэтому планируем поддерживать фестиваль, - отметила министр культуры Мурманской области Ольга Геннадиевна Обухова.

В этом году гостям представили 19 коллекций, созданных авторами из разных уголков Мурманской области. Обладателем Гран-при стала Маргарита Логай с коллекцией «Окнами на восходящее солнце». Это был ее первый серьезный опыт в фешн-индустрии. Над реализацией авторского замысла вместе с Маргаритой трудилась команда Мурманского технологического колледжа сервиса.

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