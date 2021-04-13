Долгами жителей Мурманской области за вывоз мусора займутся коллекторы

Жители Мурманской области задолжали за вывоз ТКО 40 миллионов рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области не все аккуратно оплачивают квитанции за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). В должника - и физические лица, и компании. Поэтому Региональный оператор «Управление отходами» заключил договор с агентством «Р.О.С.долгЪ», которое будет общаться с должниками.

Платить за вывоз ТКО в Мурманской области начали с января 2019 года, за три года долг накопился приличный: почти 40 миллионов рублей, в списке должников - 12 тысяч потребителей.

- Представители указанной организации могут лично встречаться с должниками или вести с ними переговоры по телефону, отправлять им сообщения по интернету, письма по почте и совершать иные законные юридические действия, направленные на погашение задолженности в досудебном порядке. Мурманский филиал АО «Управление отходами» призывает клиентов своевременно оплачивать услугу по обращению с ТКО и ни в коем случае не игнорировать извещения ООО «Агентство Р.О.С.долгЪ», чтобы не доводить ситуацию до суда, - сообщил Региональный оператор «Управление отходами».

Узнать подробности процедуры погашения задолженности северяне могут по телефону 8 (800) 505 87 95.

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