В Абрам-Мысе нашли собаку с пробитой головой

Труп собаки нашли в подъезде жилого дома. Фото: vk.com/murmandogs

Жильцы одного из домов в Абрам-Мысе - мама и дочка-дошкольница - утром 13 апреля нашли в подъезде труп собаки. Этот бездомный пес еще недавно бегал по микрорайону с биркой на ухе, был ласков и не обижал людей.

- Был убит на улице, так как кровь на снегу вдоль дома. Осмотрели труп. Огромная дыра, неясно, пулевое или, возможно, проткнули арматурой. Будут проводить экспертизу, - сообщают волонтеры фонда поддержки бездомных животных "Ищу Человека".

Полиция уже проводит проверку, а волонтеры бьют тревогу - это седьмой случай с начала года, когда от рук человека жестоко пострадали животные. Напомним: 8 апреля в Кировске на глазах у детей застрелили собаку Фросю, обвиняют в этом священника. В Североморске возбуждено уголовное дело в отношении неизвестного, который снял с живых собак шкуры. В Мурманске мужчина выстрелил в пса, который неудачно поиграл с его собакой, а в Апатитах еще один четвероногий друг мучительно умер с перерезанным горлом.

Волонтеры собирали подписи для обращения к губернатору Мурманской области и главному прокурору региона.

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