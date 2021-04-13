Ушла из жизни ветеран боевых действий Великой Отечественной войны из Полярного Клавдия Перцева

В Полярной ветеран отработала 25 лет в войсковой части 36094.

В Мурманской области не стало еще одного ветерана...13 апреля умерла единственный участник боевых действий Великой Отечественной войны, проживающий в ЗАТО Александровск, Клавдия Матвеевна Перцева. В августе 2021 года ей бы исполнилось 98 лет...

Клавдия Матвеевна родилась 10 августа 1923 года в деревне Ломовка Пензенской области. В семье было пятеро детей, Клавдия Матвеевна — старшая. В 1942 году ее призвали в армию, она проходила службу в зенитных полках, защищая от вражеской авиации Горьковский автозавод.

- После войны она не искала легкой жизни и, как многие комсомольцы, приехала в Заполярье в поселок Африканда, где проработала 15 лет. В 1956 году переехала на постоянное место жительство в Полярный. Здесь Клавдия Матвеевна отработала 25 лет в войсковой части 36094. Воспитала троих детей, - сообщили в администрации ЗАТО Александровск.

За верность долгу и добросовестный труд в мирное время ветерана наградили медалью Жукова, юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной войны, знаком «Фронтовик 1941-1945 г.г.», медалью «Солдат Победы» и «Во славу Отечества», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг I степени».

Редакция «КП» выражает искреннее соболезнование родным и близким Клавдии Перцевой.

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