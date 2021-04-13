Число умерших от коронавируса в Мурманске на 13 апреля 2021 года составило 1124 человека

Коронавирус забрал жизни еще трех человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 13 апреля 2021 года - 1124 человека. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умерли еще 3 человека. С начала апреля летальных исходов

Всего в Мурманской области с начала пандемии заразились COVID-19 49 838 человек, 51 человек узнал о положительном результате ПЦР-теста за последние 24 часа.

С начала 2021 года в регионе свернули более половины ковидных коек, сейчас работает 681 койка, 30% из них свободны.

В кольском крае продолжается прививочная кампания. Вакцину получили более 35 тысяч северян.

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