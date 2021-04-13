Турагенты в Мурманске: «После закрытия Турции над российским туристом продолжат издеваться наши южные отели»

Закрытие чартеров в сторону на турецкую сторону объявлено с 15 апреля по 1 июня. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В России приняли решение прекратить чартерные рейсы в Турцию из-за роста заболевших коронавирусом, в том числе и его новым штаммами. «КП»-Мурманск» поинтересовалась у туроператоров, как им приходится в такой ситуации.

- В прошлом году, когда отменили все поездки, было выпущено постановление Правительства России, где нам предписывалось либо вернуть людям деньги до конца 2020 года, либо предложить им потом повторно поехать, – рассказывает редакции «КП» Елена Короткова, представитель одной из турфирм Мурманска.- Мы и отправляли людей по большей части повторно. Что будет происходить сейчас – неизвестно. Мы просто ждем, все зависит от туроператоров. Те, кто уехал - доотдыхают в Турции до конца своих путевок и в плановом порядке вернутся домой. Им повезло. Мы связывались с некоторыми людьми – они довольны и счастливы. Видимо, наши люди уже больше ничего не боятся.

Закрытие чартеров в сторону на турецкую сторону объявлено с 15 апреля по 1 июня. Турция была в четверке регионов, куда летать было можно, наряду с Танзанией, Кубой и Эмиратами.

- Но альтернативы Турции для российского туриста нет. Над ним продолжат издеваться южные российские отели. То, что продавалось за 3000 рублей будет продаваться за 18 000. Сами мы не представляем, как выбраться из этой ситуации – брать кредит или закрываться, - делится с редакцией «КП» Олег Теребенин, руководитель другого турагентства.

По его словам, турагенты по России считают, что это в целом политический вопрос, от которого пострадают только потребители и туриндустрия. Возможно, чтобы хоть как-то выжить, турагенты рассматривают удержание при возврате стоимости путевок своих комиссий, поскольку работа ими была проделана полностью.

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