В Мурманске пропала 41-летняя женщина

Женщину ищут пятый день. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске ищут 41-летнюю местную жительницу Любовь Иран. Женщина ушла из дома 9 апреля по адресу улица Морская, 5. Вот уже пятый день не известно, где же она пропадает и не случилось ли с ней чего плохого.

Во что была одета женщина на момент исчезновения, а также о ее приметах не сообщается.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшей Любови Иран, просят обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас" по телефонам: 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41 либо позвонить в полицию: 02 или 102.

Напомним: в Мурманске продолжаются поиски 39-летней женщины, которая три месяца не выходит на связь. Наталью Каштанову ищут с 15 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Завершены поиски пропавшего в Кольском районе рыбака. Мужчина ушел на рыбалку и не вернулся вовремя (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru