В Мурманске после скандала с "Севжилсервисом" возбудили 42 уголовных дела

Жильцы уверяют, что никаких собраний не было, новую компанию они не выбирали и повышение тарифа незаконно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители нескольких домов в Ленинском округе судятся с управляющей компанией "Севжилсервис". Нареканий к ней всегда было много, но в этот раз предмет спора - повышение тарифа на обслуживание и ремонт.

Напомним: летом северяне обнаружили увеличившиеся суммы в квитанциях. Оказалось, что на небольшой промежуток времени по документам домами управлял некий "Севжилкомм", а потом вернулся "Севжилсервис". Из-за перетасовки УК и вырос тариф.

При этом жильцы уверяют, что никаких собраний не было, новую компанию они не выбирали и повышение тарифа незаконно. В полиции Мурманска зарегистрировано почти 50 жалоб от северян на действия "Севжилсервиса" и подделку подписей в протоколах собраний собственников жилья. В офисе компании прошли обыски.

- Следственными органами полиции по результатам первоначальных проверок возбуждено 42 уголовных дела по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков". В рамках расследования уголовных дел сотрудниками полиции проводится комплекс специальных и процессуальных мероприятий, - сообщила "КП"-Мурманск" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Напомним: за ситуацией следят в администрации Мурманска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директор мурманского «Севжилсервиса» Олег Курбатов: «На нашу управляющую компанию поступает не больше жалоб, чем на другие». «Комсомолка» побеседовала с руководителем организации об отзыве лицензии, сложностях работы в сфере ЖКХ и недовольных жильцах (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru