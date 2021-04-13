В Кольском заливе ищут мины времен Великой Отечественной войны

В поисках задействованы телеуправляемые подводные аппараты, в которых не находятся люди. Фото: Пресс-служба Северного флота.

Продолжается комплексная экспедиция «Помни войну», которую проводят Северный флот и Русское географическое общество (РГО). В ее рамках гидрографы обследуют Кольский залив, на дне которого могут находиться мины времен Великой Отечественной войны.

В поисках задействованы телеуправляемые подводные аппараты, в которых не находятся люди.

- К исследовательской работе привлечены гидрографические катера «Александр Макорта», «Николай Тимошенко» и судно «Николай Скосырев», а также противодиверсионный катер «Валерий Федянин» отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Кольской флотилии разнородных сил. Кроме этого будут использоваться рейдовые водолазные катера управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. От Русского географического общества в экспедиции принимают участие представители ООО «Фертоинг», имеющие богатый опыт поисковых работ в Баренцевом и Карском морях, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Напомним, в поисках подводных объектов военным помогают рыбаки.

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