Администрация Мурманска: плитка в сквере на Пяти Углах пострадала из-за новогоднего катка

После схода снега обнаружились дефекты плитки. Фото: НАSOS51

После схода снега жители Мурманска обнаружили ряд проблем в городских скверах. Многострадальную зону отдыха у памятника Кирову переделывают уже в которых раз: здесь за зиму снова непорядок с плиткой. И буквально по соседству - в сквере на Пяти Углах - такая же беда.

Реконструкция здесь закончилась в 2015 году, неужели, так короток век плитки? В администрации Мурманска сообщили, что на ее состояние повлияли новогодние развлечения: в месте, где повреждено покрытие, в декабре и январе работал бесплатный каток.

На пешеходной дорожке, где был каток, потрескался асфальт. Фото: НАSOS51

- В ходе планового осмотра, проведенного сотрудниками учреждения, установлено наличие многочисленных трещин на асфальтобетонном покрытии пешеходной дорожки объекта благоустройства. Трещины образовались вследствие устройства и эксплуатации катка в период работы новогодней ярмарки. Со сходом снега обнаружилось, что покрытие деформировано, - сообщили в мэрии Мурманска.

Напомним: сразу после Нового года рухнула одна из опор катка. Стоит отметить, что плитка повреждена и у фонтана сквера, хотя там катка не было.

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