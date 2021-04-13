В Мурманске будут судить несовершеннолетнего наркоторговца

У несовершеннолетнего нашли наркотики в крупном размере. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В 2020 году в Мурманске задержали 17-летнего юношу, который промышлял закладками наркотических веществ. С августа по октябрь он забирал в определенных места наркотические вещества, а потом часть относил в тайник на улице Ломоносова, а часть к себе домой. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, опасную работу он нашел через Интернет.

- Во время обыска в квартире обвиняемого, а также в тайнике обнаружены и изъяты различные наркотические средства, содержащие в своем составе производные мефедрона, общей массой более 797,75 грамма, гашиш, общей массой более 0,26 грамма и МДМА, общей массой более 1,09 грамма. Согласно норм уголовного законодательства Российской Федерации указанный размер наркотических веществ является особо крупным, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

В отношении парня возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Свою вину задержанный признает.

Сейчас материалы уголовных дел переданы в суд.

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