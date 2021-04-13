В Полярном убитого женой мужчину нашли по неприятному запаху

Жительница Полярного 62 раза ударила мужа ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28-летняя жительница Полярного получила 8 лет в в исправительной колонии общего режима за убийство 46 летнего мужа. Как сообщили в СУ Следственного управления по Мурманской области, случилось оно вечером 8 августа прошлого года.

В тот день супруги поссорились в очередной раз, девушка схватила нож и ударила мужчину 62 раза ножом. Раны нашли на голове, теле и даже руках - мужчина пытался закрыться от жены.

- Злоумышленница, вытерев нож и смыв следы крови с одежды, скрылась из квартиры. 20 августа в правоохранительные органы обратились соседи убитого, сообщив о неприятном запахе в подъезде, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Северянка рассказала следователям, что постоянно ссорилась с мужем, и во время конфликтов он вел себя очень агрессивно и распускал руки.

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