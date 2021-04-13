В Мурманской области ожидается сильный снег

В Мурманской области апрельский снегопад. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весна в этом году пришла раньше, чем обычно. Как сообщили в гидрометцентре Мурманской области, плюсовая температура стала устанавливаться уже в конце марта.

Но зима все еще напоминает о себе.

- По данным Мурманского управления по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды, в течение суток 13 апреля в южном и центральном районах Мурманской области ожидается сильный снег, - сообщили в пресс-службе МЧС региона.

При этом воздух прогреется до +4.

- 13-14 апреля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с юга Скандинавии в северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидается снег, мокрый снег, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до -5°, днем от 0 до +5°. 15 апреля наш регион будет находиться на южной периферии циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море: ожидаются местами небольшие осадки, порывистый ветер, температура воздуха существенно не изменится, - уточнили в гидрометцентре.

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