В Мурманск прилетит Сергей Шойгу

13 апреля Сергей Шойгу работает в Мурманске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

13 апреля в Мурманске будет работать министр обороны Сергей Шойгу. Как стало известно «КП»-Мурманск», планируется, что он посетит 35-й судоремонтный завод. Вероятно, внимание к этому СРЗ привлекла модернизация авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

О визите министра заранее не сообщалось.

Сергей Шойгу прилетал в Североморск в июле 2019 года после трагедии с АС-31. В 2018 году повод был более радостным - визит в открывшийся филиал Нахимовского училища в Мурманске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рыбаки помогают Северному флоту искать затонувшие корабли. Полезной оказывается информация о потере трала (Подробности)

В Мурманской области началась призывная кампания-2021. Северный флот сформировал 43 призывные комиссии (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru