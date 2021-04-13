В Мурманск прилетит Сергей Шойгу

13 апреля Сергей Шойгу работает в Мурманске.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
13 апреля в Мурманске будет работать министр обороны Сергей Шойгу. Как стало известно «КП»-Мурманск», планируется, что он посетит 35-й судоремонтный завод. Вероятно, внимание к этому СРЗ привлекла модернизация авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".
О визите министра заранее не сообщалось.
Сергей Шойгу прилетал в Североморск в июле 2019 года после трагедии с АС-31. В 2018 году повод был более радостным - визит в открывшийся филиал Нахимовского училища в Мурманске.
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