Сотрудники Кандалакшского заповедника встретили вышедшего из спячки медведя

Рейд проходил по территории острова Великий. Фото: vk.com/clubzapovedkand

Сотрудники Кандалакшского заповедника рассказали, как прошел рейд Великоостровской инспекции - несколько дней он длился на территории острова Великий.

- Участникам рейда посчастливилось наблюдать бурого медведя, который вышел из зимней спячки и бродил по льду в поисках пищи. А на верхушках деревьев орланы-белохвосты высматривали свою добычу. Во время маршрута встречались свежие следы лося, рыси. Рейд прошел в обычном режиме. Нарушений на территории заповедника не выявлено, - сообщили в Кандалакшском заповеднике.

Напомним: в Мурманской области сняли на видео "демона тайги". Рядом с Лувеньгой бродит росомаха. Также в Заполярье решают, какой будет квота на отстрел медведей и лосей.

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