Следователи возбудили уголовное дело после смертельного падения 12-летнего мальчика в Мурманске

После гибели 12-летнего мальчика возбудили уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ночь с 18 на 19 февраля этого года в Мурманске на улице Зои Космодемьянской произошла трагедия: после падения с высоты девятого этажа погиб 12-летний мальчик. Ребенок получит такие тяжелые травмы, что умер на месте.

- По факту случившегося возбуждено уголовное дело в связи с несовершеннолетним возрастом. Смерть при этом не носит криминальный характер, - рассказала "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Напомним: в Хибинах упал со склона сноубордист из Санкт-Петербурга, спасти его не далось. По данному происшествию также возбуждено уголовное дело.

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