Следователи возбудили уголовное дело после смертельного падения 12-летнего мальчика в Мурманске

После гибели 12-летнего мальчика возбудили уголовное дело.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В ночь с 18 на 19 февраля этого года в Мурманске на улице Зои Космодемьянской произошла трагедия: после падения с высоты девятого этажа погиб 12-летний мальчик. Ребенок получит такие тяжелые травмы, что умер на месте.
- По факту случившегося возбуждено уголовное дело в связи с несовершеннолетним возрастом. Смерть при этом не носит криминальный характер, - рассказала "КП"-Мурманск" старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.
Напомним: в Хибинах упал со склона сноубордист из Санкт-Петербурга, спасти его не далось. По данному происшествию также возбуждено уголовное дело.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кандалакше на Новый год мужчина нанес своему товарищу 33 ножевых ранения. Потерпевший от полученных ран умер на месте (Подробности)
Ехавший из Териберки в Колу водитель умер за рулем. Мужчине стало плохо прямо во время вождения (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru