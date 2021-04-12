В Ковдоре освятили бюст Николая II

Сам бюст стал подарком церкви, а вот деньги на его доставку, установку, а также постамент собирали сами верующие. Фото: Мурманская епархия

В прошлом году стало известно о планах установить в Ковдоре бюст Николая Второго. 10 апреля идея приобрела реальные очертания - бюст царя-мученика освятил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. Об этом сообщили в Мурманской митрополии.

- Установлен он на территории храма Успения Пресвятой Богородицы. Это первый памятный знак на территории Мурманской области, посвященный основателю города Романов–на–Мурмане. Установить памятник именно на территории храма Успения Пресвятой Богородицы в Ковдоре предложил местный активист, чемпион Европы по боксу, супертяжеловес Максим Маслов. Тем самым он хотел увековечить вклад Государя в освоение Кольского Заполярья, - сообщили в пресс-службе митрополии.

Сам бюст стал подарком церкви, а вот деньги на его доставку, установку, а также постамент собирали сами верующие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Чибис о ямочном ремонте кирпичами: "Только попробуйте так сделать!". Губернатор Мурманской области поручил приступить к ямочному ремонту и нанесению дорожной разметки (Подробности)

Каким будет центр Мурманска: Пешеходная улица Самойловой и пикник на площади Пять Углов. В Мурманске прошел первый этап слушаний по проекту реконструкции площади Пять Углов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru