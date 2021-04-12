В Ковдоре освятили бюст Николая II

Сам бюст стал подарком церкви, а вот деньги на его доставку, установку, а также постамент собирали сами верующие. Фото: Мурманская епархия
В прошлом году стало известно о планах установить в Ковдоре бюст Николая Второго. 10 апреля идея приобрела реальные очертания - бюст царя-мученика освятил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. Об этом сообщили в Мурманской митрополии.
- Установлен он на территории храма Успения Пресвятой Богородицы. Это первый памятный знак на территории Мурманской области, посвященный основателю города Романов–на–Мурмане. Установить памятник именно на территории храма Успения Пресвятой Богородицы в Ковдоре предложил местный активист, чемпион Европы по боксу, супертяжеловес Максим Маслов. Тем самым он хотел увековечить вклад Государя в освоение Кольского Заполярья, - сообщили в пресс-службе митрополии.
Сам бюст стал подарком церкви, а вот деньги на его доставку, установку, а также постамент собирали сами верующие.
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