Бывший рядовой получил штраф за кражу снегохода у жителя Умбы

Расследование уголовного дела по части 2 статьи 158 УК РФ в отношении рядового завершено. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший рядовой войсковой части 09703-Г захотел незаконно обогатиться, что вышло ему боком. Ночью 9 ноября 2020 года мужчина проник в чужой гараж в Умбе и украл оттуда снегоход стоимостью 160 тысяч рублей. Вскоре вора задержали правоохранители, а транспорт вернули владельцу.

Как сообщает Следственный комитет России по Северному флоту, расследование уголовного дела по части 2 статьи 158 УК РФ в отношении рядового завершено.

- На основании ходатайства военнослужащего, его чистосердечным раскаянием и добровольным возмещением потерпевшему причиненного морального вреда в денежном эквиваленте, Мурманский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело в отношении северянина и назначил ему судебный штраф в размере 80 тысяч рублей, - сообщил старший помощник руководителя ВСУ СК России по СФ Александр Жуков.

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