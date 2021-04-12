Пожар в Мурманске: загорелась пристройка рядом с супермаркетом

Открытое горение ликвидировали. Фото: скрин

12 апреля в Мурманске случился пожар рядом с супермаркетом в Ленинском округе города. Сильно разгоревшееся пламя, из которого вырывались огромные клубы черного дыма, сняли на видео очевидцы. Как пояснили "КП" в региональном МЧС, магазин при возгорании не пострадал.

- Горела бесхозная пристройка, мусор рядом с супермаркетом по адресу: улица Ростинская, 7а. Горение уже ликвидировано, - уточнил "КП" заместитель начальника пресс-службы МЧС по Мурманской области Михаил Бурков.

Более подробные обстоятельства пожара, в том числе и его причина, сейчас устанавливаются.

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