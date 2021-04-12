Изрисовавшей церковь в Умбе надписями про сатану девушке назначили штраф

18-летняя девушка должна будет заплатить штраф в 15 тысяч рублей. Фото: Андрей Бутов

В ноябре 2020 года жители Умбы увидели красные надписи на стенах церкви Воскресения Христова на улице Дзержинского.

Оказалось, что вандалы - 18-летняя жительница Архангельской области и ее 16-летняя подруга из Умбы. 20 ноября они выпили и решили, что будет забавно расписать сиены церкви надписями про сатану. Хотя этого и похабных рисунков им стало мало, поэтому они закрасили еще и икону над входом. В отношении девушек возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, совершенные в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний).

- Согласно заключений судебно-психиатрических экспертиз, девушки какими-либо психическими расстройствами либо иными болезненными состоянием психики не страдали и не страдают. На стадии следствия, а также в судебном процессе подсудимые вину в совершении инкриминируемого деяния признали полностью, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

18-летняя девушка должна будет заплатить штраф в 15 тысяч рублей, ее несовершеннолетняя подруга в силу возраста получила наказание мягче - принудительные меры воспитательного воздействия в виде предупреждения, передачи под надзор законного представителя, ограничения досуга и установления особых требований к поведению.

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