Три участка федеральной трассы Р-21 "Кола" перекроют на несколько дней

Водителям стоит быть внимательными. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области вновь перекроют некоторые участки федеральной дороги Р-21 "Кола". На трассе будут проводиться буровзрывные работы.

Движение ограничат с 12 по 16 апреля включительно с 14.00 до 16.00 для всех видов транспорта на 1540 километре, а с 12 по 14 апреля в то же самое время будет временно закрыто движение с 1080 по 1090 километр. Также перекроют путь во флотскую столицу.

- С 12 по 15 апреля включительно на автодороге Р-21 "Кола", подъезд к Североморску (километр 14+297 - километр 19+027) будет закрыто движение с 10.00 до 12.00 для всех видов транспорта, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Водителям стоит учитывать эту информацию при планировании своих поездок и обращать внимание на требования временных дорожных знаков.

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