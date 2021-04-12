Весенний паводок в Мурманской области ожидается в пределах нормы

По предварительным оценкам снегозапасы, в этом году меньше, чем прошлом, поскольку было меньше осадков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Весенние процессы в Мурманской области уже начались, и паводок не за горами. После запоминающихся событий прошлого года с мостом через реку Колу, затоплением промышленных районов Мурманска и отдельных поселков области все стали относится к этому вопросу более внимательно.

- Процессы снеготаяния начались в области раньше, чем обычно из-за ежедневных дневных слабоположительных температур. Такого давно не было, а сейчас наблюдается ежедневно с конца марта, - рассказала редакции «КП»-Мурманск» заместитель начальника гидрометцентра по Мурманской области Елена Куринова. – Поэтому мы ожидаем начало весны по климатической норме - переход температуры через ноль по многолетним данным происходит в третьей декаде апреля.

Однако прогноз по весеннему паводку гидрометцентр готовит не раньше 20 апреля – сейчас пока идут необходимые измерения. По предварительным оценкам снегозапасы, в этом году меньше, чем прошлом, поскольку было меньше осадков. Такого объема снега как в прошлом году не наблюдается.

- Резкого таяния снега не наблюдается, поэтому мы оцениваем предварительно прохождение паводка в пределах нормы, официальный прогноз будет после 20 апреля. – добавила Елена Куринова.

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