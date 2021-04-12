Ждем снег: в сторону Мурманской области движется циклон из центра России

До Мурманска циклон не дойдет. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Прогноз погоды на ближайшие дни в Мурманской области особым разнообразием не отличается. На побережье и в море сохраняется сильный порывистый ветер 15-17 метров в секунду. Сохраняются слабоотрицательные температуры ночью и слегка плюсовая температура днем. По утрам местами гололедица.

- Мы не даем прогнозов по нашему региону на неделю, – прокомментировала редакции «КП» заместитель начальника гидрометцентра по Мурманской области Елена Куринова. – у нас слишком часто меняется погодная ситуация в регионе, поэтому максимум на три дня с корректировкой каждый день.

Из наиболее примечательных событий можно назвать циклон, который сейчас находится над Ленинградской областью и двигается в нашу сторону. Он принесет осадки в виде снега в южные, центральные и восточные районы Кольского полуострова. Для жителей особых сложностей не принесет, если только не успели поменять резину на автомобилях, больше проблем возникнет у коммунальных служб. Сначала снег доберется до Кандалакши и Апатитов и продлится снегопад до 13 апреля. Больше всего достанется восточным районам Кольского полуострова. До Мурманска циклон не дойдет.

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