Андрей Чибис поздравил северян с Днем космонавтики

Юрий Гагарин служил в Корзуново, до сих пор при музее военно-воздушных сил Северного флота в Сафоново стоит домик, который воссоздали с учетом информации о быте семьи известного летчика и космонавта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Как было сказано 60 лет назад: "Поехали!" - такой фразой открыл губернатор Мурманской области Андрей Чибис оперативное совещание 12 апреля. - 60 лет назад Юрий Гагарин полетел в космос. И наша Мурманская область помнит его старшим лейтенантом авиации Северного флота. Путь этого великого человека, космонавта начинался с заполярных аэродромов. А это также повод для гордости.

Напомним: Юрий Гагарин служил в Корзуново, до сих пор при музее военно-воздушных сил Северного флота в Сафоново стоит домик, который воссоздали с учетом информации о быте семьи известного летчика и космонавта.

- 11 апреля школьники региона приняли участие в первом Всероссийском космическом диктанте. К мероприятию присоединились учащиеся большинства муниципальных образовательных учреждений, Североморский кадетский корпус и Информационно-методический центр ЗАТО Североморска. Всего было заявлено 10 площадок для проведения тематического диктанта, - сообщили в правительстве Мурманской области.

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