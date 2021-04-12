До конца 2021 года все социальные учреждения Мурманской области должны перейти на энергосбережение

В городах Мурманской области будут активно развивать энергосбережение.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городах Мурманской области будут активно развивать энергосбережение. Об этом на оперативном совещании в правительстве 12 апреля сообщил губернатор Андрей Чибис.
- Мы утвердили дорожную карту по стимулированию инструментов энергосбережения и развитию энергосервисных контрактов в жилищно-коммунальном хозяйстве и социальной сфере. Два оператора готовы взять на себя заключение контрактов, - сообщил Андрей Чибис.
В субботу, 10 апреля, губернатор работал в Кировске, где энергосбережение развито лучше, чем во многих других населенных пунктах Мурманской области. Например, в одном из детских садов благодаря тепловому пункту экономия в потреблении тепловой энергии составила 41%.
- Надо сделать жесткий план вместе с социальным блоком, обеспечить дополнительные финансовые инструменты, чтобы до конца года у нас не осталось социальных учреждений без энергоэффективности. Надо экономить на тепле, сокращать платежи людей, - добавил губернатор.
Напомним: в Мурманской области может измениться схема платы за отопление.
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