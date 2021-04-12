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Недвижимость12 апреля 2021 9:29

Андрей Чибис: Можно перейти на плату за отопление не в течение года, а по фактическому потреблению за месяц

В Мурманской области могут перейти на новую схему платы за отопление
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Жители Мурманской области могут перейти на новую схему платы за отопление.

Жители Мурманской области могут перейти на новую схему платы за отопление.

Фото: Олег УКЛАДОВ

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 12 апреля губернатор Андрея Чибис предложил пересмотреть с учетом законодательства схему платы за отопление.

Сейчас северяне получают квитанции за горячие батареи 12 месяцев.

- Давайте рассмотри в течение 10 дней необходимость и целесообразность оплаты за тепло по фактическому ежемесячному потреблению, - отметил Андрей Чибис. - С одной стороны, растяжка на 12 месяцев позволяет сгладить пиковые суммы в зимний период, многим непонятно, почему спустя год после зимы выставляются дополнительные квитанции. Надо посмотреть в соответствии с действующим законодательство, может, дать право каждому жому [перейти на новую схему], сейчас оно пока закреплено за органами власти субъекта.

Площадкой для голосования за инициативу может стать портал "Наш Север".

- Может, все-таки правильно, чтобы люди видели: холодный был месяц - одна сумма, теплый - другая, лето - вообще нет квитанции, - добавил губернатор.

Перейти на выставление квитанций только в отопительный сезон предлагают не первый год. За такую схему, например, выступала экс-губернатор Марина Ковтун. Но тогда от нее отказались, так как суммы в платежных документах резко бы выросли в определенные месяцы, что могло бы вызвать трудность с оплатой у определенных категорий граждан.

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