Андрей Чибис: Можно перейти на плату за отопление не в течение года, а по фактическому потреблению за месяц

Жители Мурманской области могут перейти на новую схему платы за отопление. Фото: Олег УКЛАДОВ

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 12 апреля губернатор Андрея Чибис предложил пересмотреть с учетом законодательства схему платы за отопление.

Сейчас северяне получают квитанции за горячие батареи 12 месяцев.

- Давайте рассмотри в течение 10 дней необходимость и целесообразность оплаты за тепло по фактическому ежемесячному потреблению, - отметил Андрей Чибис. - С одной стороны, растяжка на 12 месяцев позволяет сгладить пиковые суммы в зимний период, многим непонятно, почему спустя год после зимы выставляются дополнительные квитанции. Надо посмотреть в соответствии с действующим законодательство, может, дать право каждому жому [перейти на новую схему], сейчас оно пока закреплено за органами власти субъекта.

Площадкой для голосования за инициативу может стать портал "Наш Север".

- Может, все-таки правильно, чтобы люди видели: холодный был месяц - одна сумма, теплый - другая, лето - вообще нет квитанции, - добавил губернатор.

Перейти на выставление квитанций только в отопительный сезон предлагают не первый год. За такую схему, например, выступала экс-губернатор Марина Ковтун. Но тогда от нее отказались, так как суммы в платежных документах резко бы выросли в определенные месяцы, что могло бы вызвать трудность с оплатой у определенных категорий граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бассейн в Коле подключили к системе отопления. Отопление в спорткомплекс подадут после приемки Ростехнадзором (Подробности)

11 тысяч человек в Никеле остались без воды и отопления из-за обрушения эстакады в закрытом плавильном цеху. Под отключение попали 135 домов (Подробности)

Губернатор Мурманской области: «Будем биться за снижение платы за отопление». Андрей Чибис рассказал о планах по модернизации системы теплоснабжения региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru