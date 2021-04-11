В Кольском районе пропал рыбак

Связи с пропавшим рыбаком не было почти сутки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кольском районе спасатели искали пропавшего рыбака. Как сообщили в МЧС по Мурманской области, сигнал о том, что мужчина вовремя не вернулся домой, поступил 11 апреля в оперативную дежурную службу Центра управления кризисными ситуациями Главного Управления МЧС России по Мурманской области по «Системе – 112».

- Связи с мужчиной не было около суток. На место выехали спасатели поисково-спасательного подразделения Мурманского арктического координационного аварийно-спасательного центра МЧС России в Мурманске в составе 4 человека и 2 единицы техники, - сообщил начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Мужчину удалось быстро найти, помощь врачей ему не понадобилась. Спасатели довели рыбака до его машины.

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