В Апатитах впервые пройдет благотворительный заплыв "Добрый морж"

"Моржи" проведут заплыв, чтобы помочь тяжело больным детям. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

11 апреля в Апатитах, в поселке Тик-Губа, пройдет благотворительный заплыв клуба любителей зимнего плавания «Садко». Называется он «Добрый морж», и проводят его с целю сбора денежных средств для детей подопечных регионального фонда «Наше будущее». Фонд помогает закупать для деток Апатитско-Кировского района, страдающих тяжелыми заболеваниями, медикаменты, оплачивать дорогостоящие медицинские услуги.

Участвовать в заплыве могут все желающие. Для этого необходимо внести любую сумму на счета фонда. Активно плавающих моржей ждут 11 апреля с 11:00 до 14:00. Для неплавающих, но интересующихся, будут спортивно-развлекательные игры с 12:00 до 13:00. Для оставшихся на диване - принять "участие" в заплыве можно путем перечисления денежных средств на счета.

Все участники, даже диванной дисциплины, получат небольшие сувениры – для них готовы небольшие медали и открытки от апатитской художницы Венеры Ефремовой, которые найдут хозяина, по заверениям организаторов, даже на Камчатке.

Фото: клуб "Садко"

Сейчас в группе клуба «Садко» идет аукцион с эксклюзивными лотом - мягким игрушечным моржом от Маргариты Шабановой. Аукцион закончится в день заплыва, 11 апреля. Принять участие в нем можно как заочно в группе, так и прямо у проруби.

Помочь фонду можно несколькими способами:

- Отсканировать QR-код.

Фото: клуб "Садко"

- В мобильном приложении банка открыть вкладку «Платёж по реквизитам» и ввести ИНН фонда «Наше будущее»: 5103111640. Банк получателя: отделение №8627 Сбербанка России БИК: 044705615 Корсчёт: 30101810300000000615 Расчётный счёт: 40703810141050006103.

-Отправить смс на номер 3116 с текстом: fpdnb (сумма перевода). Не забудьте подтвердить перевод, если этого потребует банк.

-Положить наличные деньги в ящик для сбора пожертвований, который будет стоять 11 апреля у проруби в Тик-Губе.

Организаторы просят при переводе указывать слово «морж», это позволит им определить сумму, которую удастся собрать общими силами.

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