В Мурманской митрополии прокомментировали поступок священника, которого подозревают в убийстве собаки

Фросю застрелили на глазах у детей. Фото: ГК "Кукисвумчорр"

Большой общественный резонанс вызвало в Кировске убийство собаки. Напомним: Фросю, которая жила при горнолыжном комплексе "Кукисвумчорр", застрелили на глазах юных горнолыжников, которые были на занятии.

Полиция проводит проверку, местные жители подозревают в случившемся священника из района Белореченский - его машину видели в тот день на парковку комплекса. "КП" уже сообщала со ссылкой на источник, что мужчину отстранили от службы. Сейчас эту информацию подтвердили в Мурманской митрополии.

- Сразу, как стало известно о случившемся, митрополит отстранил данного священника от совершения богослужений и исполнения пасторских обязанностей до выяснения обстоятельств правоохранительными органами, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе Мурманской митрополии.

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