В Мурманской области ожидаются сильный в порывах ветер и мокрый снег

В Мурманской области капризная весна. Фото: Алексей ФОКИН

Эти выходные в Мурманской области оказались переменчивыми по погоде. Солнце чередуется с сильным ветром и снегом. До понедельника такая чехарда не изменится.

- 11 марта облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха +1+6°. Местами гололедица, - сообщили в Мурманском управлении по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды.

Ночью в некоторых районах области столбик термометра будет опускаться до -5. Мокрый снег будет идти и 12 апреля.

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