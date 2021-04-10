Юг и центральную часть Мурманской области заваливает снегом

Выходные в Мурманской области выдали снежные. Фото: Игорь Громов

Юг и центр Мурманской области всю субботу покрываются мокрым снегом. Особенно сильно достается горной части – Хибинам.

- На юге и частично в центре области ожидается мокрый снегогеддон. Пока в Мурманске легкий снежок чередуется с солнцем, Хибины принимают на себя основной удар циклона. За субботу там может выпасть до 20 миллиметров осадков, - сообщает паблик «Погода в Мурманске».

В Хибинах с самого утра снег совместился с ветром от 18 до 22 м/с, подъемники на горнолыжных склонах работают частично.

- Метеоусловия неблагоприятные, по прогнозам, погода сохранится до позднего вечера. Наблюдаем за фактическими метеоданными, в случае улучшения, будем открывать подъёмники, сообщает руководство «Большого Вудъявра».

На остальной территории юга области в районе ожидается выпадение до 10 миллиметров осадков, днем с дождем. В Мурманске сейчас присутствует мощная кучево-дождевая облачность, как поясняют специалисты, холод наверху и внизу провоцируют трансформацию мокрого снега в крупу, которая и посыпает улицы города. Ситуация типична для мурманской весны. Сейчас в Мурманске +2.5°C, южный ветер в порывах достигает 6 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кашкаранцах выпало 8 сантиметров снега. В Мурманской области продолжает активно падать снег (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru