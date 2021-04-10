Спуск по горам в купальниках «Хибины-бикини» состоится в Кировске 2 мая

"Хибины-бикини-2021" пройдут 2 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Традиционное весеннее мероприятие "Хибины-бикини" состоится на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр», на его южной стороне, 2 мая. Регистрация на него еще не открыта, программа мероприятия разрабатывается.

- Традиционно мы этим мероприятием закрываем горнолыжный сезон. В этом году он закроется 10 мая, и продлевать его не будем – слишком много строительных планов, к которым надо успеть приступить, - пояснил редакции «КП» директор горнолыжного курорта Александр Лапп.

Желающим скатиться с горы Айкуайвенчорр в купальниках и пляжных шортах надо зарегистрироваться на сайте и получить набор участника. Регистрация будет доступна и на самом склоне 2 мая. Как пояснили организаторы, в этот день курорт будет работать в штатном режиме, но для пляжных горнолыжников и сноубордистов будет организован специальный подъем на гору и массовый спуск.

- Сейчас ограничений по количеству участников нет, но если количество желающих превысит 1000 человек, будем принимать организационное решение, - добавил Александр Лапп.

В прошлом году акция не состоялась из-за ковидных ограничей, да и горнолыжный сезон в Хибинах закрыли еще в марте.

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