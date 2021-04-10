Жители Мурманска выбрали три площадки для озеленения. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Мурманске подвели результаты опроса, целью которого было выбрать, где озеленить территории в качестве компенсации за вырубленные деревья и кустарники для разных строек.

Мнение мурманчан собирали с 8 марта по 9 апреля. Как сообщили в администрации областного центра, в каждом округе выбрали по три точки, из которых побеждала та, что набрала больше всего голосов. В опросе поучаствовали 850 человек.

В анкете мурманчане выбирали один из трех предложенных участков в своем округе. В опросе приняло участие более 850 мурманчан.

- Были определены следующие территории: в Октябрьском округе – участок возле школы №53 (ул. Папанина, 3), в Первомайском округе – зеленые зоны в районе домов №№ 16-20 по улице Баумана, в Ленинском округе – зеленая зона в районе домов №№2-14-18 по улице Приморской жилого района Росляково (в районе стадиона), - сообщили в мэрии Мурманска.

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