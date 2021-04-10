Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 апреля 2021 12:19

Жители Мурманска выбрали три площадки для озеленения

Озеленять территории будут по программе компенсации вырубленных насаждений
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Жители Мурманска выбрали три площадки для озеленения.

Жители Мурманска выбрали три площадки для озеленения.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Мурманске подвели результаты опроса, целью которого было выбрать, где озеленить территории в качестве компенсации за вырубленные деревья и кустарники для разных строек.

Мнение мурманчан собирали с 8 марта по 9 апреля. Как сообщили в администрации областного центра, в каждом округе выбрали по три точки, из которых побеждала та, что набрала больше всего голосов. В опросе поучаствовали 850 человек.

В анкете мурманчане выбирали один из трех предложенных участков в своем округе. В опросе приняло участие более 850 мурманчан.

- Были определены следующие территории: в Октябрьском округе – участок возле школы №53 (ул. Папанина, 3), в Первомайском округе – зеленые зоны в районе домов №№ 16-20 по улице Баумана, в Ленинском округе – зеленая зона в районе домов №№2-14-18 по улице Приморской жилого района Росляково (в районе стадиона), - сообщили в мэрии Мурманска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сирень в Мурманске в сквере у памятника Ленину убирать не будут. Власти обещают только санитарную обрезку и формование кустарников (Подробности)

Вместо 46 тысяч срубленных деревьев в Мурманске высадили только 7 тысяч саженцев. Как Мурманск за год лишился небольшого леса (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru