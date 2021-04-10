Число умерших от коронавируса в Мурманске на 10 апреля 2021 года составило 1115 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 10 апреля 2021 года составило 1115 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умерли пять человек.

Это максимум по числу умерших с 21 марта. Такой же показатель - пять скончавшихся - был зафиксирован и 9 апреля.

Всего с марта 2020 года в Мурманской области новой коронавирусной инфекцией заразились 49 685 человек, 51 новый случай был зафиксирован за последние 24 часа.

Напомним: Мурманская область оказалась в числе регионов с высокой заболеваемостью коронавирусом. Наши показатели превышают среднероссийские.

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