10 апреля в Кировске со склона горы Вудъяврчорр спустят лавину

В Хибинах принудительно спустят лавину. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хибинах объявлена четвертая степень лавинной опасности. В некоторых очагах, где накопилось много снега и за которые отвечают компании, на покров будут воздействовать взрывчаткой, чтобы он принудительно сошел. 10 апреля МЧС по Мурманской области сообщило о принудительном спуске лавины.

- В период с 13.00 до завершения планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров с применением взрывчатых материалов на склоне горы Вудъяврчорр, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Людям запрещается находиться в зоне схода снега. В случае чрезвычайной ситуации надо позвонить по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы Кировска по телефону 8 (815-31) 5-57-89 и поисково-спасательного подразделения Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России по телефону 8 (815-31) 5-88-95. Обе линии работают круглосуточно.

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