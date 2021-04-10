В Мурманске облили краской бюст Ленина

Неизвестные облили красной краской бюст Ленина в Мурманске. Фото: Артур Попов

Утро 10 апреля началось для коммунистов Мурманской области с плохой новости. Ночью неизвестные облили красной краской бюст Ленина, который установлен в центре Мурманска у здания регионального отделения КПРФ. Об этом сообщил первый секретарь Мурманского областного отделения КПРФ Артур Попов.

- Акт устрашения, направленный против коммунистов, произошел в ночь с 9 на 10 апреля в городе-герое Мурманске! Неизвестные совершили акт вандализма возле Мурманского обкома КПРФ на Комсомольской,1. Пострадал от рук вандалов памятник В.И. Ленину. Нас не запугать! - рассказал Артур Попов. - Расценивает это как попытку оппозиции запугать нас перед выборами.

Случившимся занимается полиция Мурманска. Это не первый случай, когда неизвестные портят памятники вождя. В ноябре 2018 года краской облили монумент в Апатитах.

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