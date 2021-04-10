В минздраве Мурманской области прокомментировали видео, как водитель "скорой помощи" моет машину водой из луж

Водитель "скорой помощи" в Мурманске сообщил, что машины приходится мыть водой из луж. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В конце марта водитель "скорой помощи" из Мурманска Александр Казак опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" видео, как спецмашину моют из лужи.

- Когда заканчивается финансирование спецавтомоек, то скорые моют вот так....на подстанциях с ведрами! - подписал видео автор.

В кадре - карета "скорой" и мужчина, который сначала опускает щетку в лужу со льдом, а потом очищает еще машину. За комментариями по этому случаю "КП"-Мурманск" обратилась в министерство здравоохранения Мурманской области. Там сообщили, что информация не соответствует действительности.

- Провести проверку не представляется возможным, так как по видео нельзя идентифицировать автотранспорт и личность водителя, - сообщили в ведомстве.

В минздраве рассказали, как организована мойка спецмашин.

- На основании действующих нормативных документов Минздрава России и в соответствии с должностными обязанностями, водитель автомобиля скорой медицинской помощи Мурманской областной станции скорой медицинской помощи обязан выполнять влажную уборку автомобиля скорой медицинской помощи по мере необходимости, поддерживать в нем порядок и чистоту. В настоящее время мойка кузова автомобилей осуществляется по договору со специализированной организацией. В апреле текущего года проводится дополнительно закупка услуг по мойке кузова автомобиля скорой медицинской помощи, - пояснили в минздраве.

Помимо этого на территории Мурманской областной станции скорой медицинской помощи есть место для быстрой очистки кузова автомобиля.

- Организовать место для мойки автомобилей непосредственно на подстанциях скорой медицинской помощи, соответствующее требованиям, не представляется возможным, - уточнили "КП" специалисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Работаем за идею»: водитель скорой помощи рассказал о ситуации с экстренной помощью в Мурманске. Александр Казак уверен, что отток людей можно остановить лишь достойной заработной платой (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru