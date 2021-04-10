Жителям Абрам-мыса рекомендуют не пить воду из-под крана

Жителям Абрам-Мыса лучше не пользоваться водой из-под крана. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Каждую весну жители Абрам-мыса сталкиваются с одной и той же проблемой - вода из-под крана приобретает плохой запах и вкус. Этот апрель не стал исключением в жилом районе Мурманска. Как сообщили в администрации города, жителям Абрам-Мыса в ближайшее время рекомендуют не пить воду из-под крана.

- Управлением Первомайского административного округа города Мурманска совместно с комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска направлено обращение субъектам розничной торговли об организации бесперебойной торговли бутилированной водой на территории жилого района Абрам-Мыс города Мурманска,- уточнили в администрации Мурманска.

Воду для жителей района берут из реки Большая Лавна.

Чтобы в социальных объектах меньше прочувствовали последствия паводка, в школе №16 и детском саду №76 будут применять фильтры.

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