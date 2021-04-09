На выходных Мурманскую область ждет снег и сильный ветер

Погода будет совсем не весенняя. Фото: Олег УКЛАДОВ

На выходных, 10 и 11 апреля, весна в Мурманской области немножко отодвинется в сторону. На смену солнышку придут белые мухи и ветер.

10 апреля в регионе будет облачно с прояснениями. Ожидается снег, мокрый снег, ночью местами сильный. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -1-6, днем от 0 до +5 градусов. Местами гололедица.

- В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием активного циклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается временами снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

К счастью, на следующей неделе небесная канцелярия сменит гнев на милость.12 апреля интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха существенно не изменится.

Напомним: в Мурманской области распустились первые цветы. Северяне уже находят мать-и-мачеху.

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