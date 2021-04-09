За сутки зафиксировано 5 летальных исходов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 9 апреля 2021 года составило 1110 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от COVID-19 зафиксировано 5 летальных исходов.

Всего за год пандемии в Мурманской области коронавирусом заболели 49 634 человека, 53 из них узнали о положительном результате теста за последние 24 часа. Столь низкого результата не наблюдалось с прошлого лета.

Наибольшее количество инфицированных приходится на Мурманск (+37, всего 24519), Североморск (+3, всего 4564) и Кандалакшский район (+2, всего 3432).

Выздоровели и вернулись к обычной жизни 47230 пациентов, а на лечении с ковидом остаются 1294 человека.

Более 35 тысяч северян уже привились от коронавируса. К слову, сертификат о вакцинации можно оформить на английском языке.

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